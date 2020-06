Messico: presidente Lopez Obrador, visita negli Usa non legata a questioni elettorali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parlando ieri in conferenza stampa Lopez Obrador ha definito "molto probabile" l'ipotesi di un suo viaggio a Washington, ai primi di luglio, per un incontro con l'omologo Usa Donald Trump. Un incontro propiziato da Città del Messico con un invito anche al governo del Canada per celebrare tra le altre cose l'importanza del nuovo trattato commerciale dei paesi dell'America del nord (United States-Mexico-Canada Agreement, Usmca). "È molto probabile che mi rechi a Washington per incontrare il presidente Trump. Sarà molto presto", ha detto Lopez Obrador segnalando che si sta aspettando di definire "il carattere dell'incontro". Il governo messicano ha chiesto alla Casa Bianca di estendere l'invito a governo canadese di Justin Trudeau consacrando la riunione al battesimo dell'Usmca, che dovrebbe entrare formalmente in vigore il 1 luglio. (segue) (Mec)