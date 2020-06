Messico: presidente Lopez Obrador, visita negli Usa non legata a questioni elettorali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'appuntamento sarà probabilmente successivo al 1 luglio, ha sottolineato il capo dlelo stato ricordando che in quel giorno si celebreranno i due anni dalla "storica" vittoria elettorale che gli ha permesso di guidare il paese nordamericano. La diplomazia del paese latino assicura comunque che rimane l'intenzione di celebrare, anche simbolicamente, la nuova tappa commerciale del continente. Il viaggio, il primo che "Amlo" si accinge a compiere all'estero da quando è presidente, era stato annunciato già ad aprile ma non era mai stato confermato dal capo dello stato Usa. In una visita effettuata ieri a Yuma, Arizona, nei pressi della frontiera binazionale, Trump aveva detto di voler "ringraziare il presidente del Messico. Credo che verrà a Washington molto presto, alla Casa Bianca". (segue) (Mec)