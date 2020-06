Messico: presidente Lopez Obrador, visita negli Usa non legata a questioni elettorali (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo Lopez Obrador ha comunque voluto rivendicare la paternità dell'iniziativa. "Il governo del Messico ha proposto che, con il motivo dell'entrata in vigore del TMec (l'acrostico usato dai messicani per il trattato), si possa celebrare un incontro con i presidenti di Usa e Canada per iniziare una nuova tappa trilaterale di benessere e crescita economica", ha scritto il ministro degli Esteri Marcelo Ebrard in un messaggio pubblicato sul proprio profilo twitter. Roberto Velasco Alvarez, direttore generale dell'America del nord per il ministero degli Esteri, ha da parte sua avvertito che la visita ha come obiettivo "la promozione dei nostri interesse e non si inserisce in processi politici interni". Un incontro frutto di una più ampia "strategia diplomatica" e che verrà usato anche per trasmettere gratitudine rispetto all'aiuto che gli Usa hanno prestato al Messico nel fronteggiare l'emergenza sanitaria del nuovo coronavirus. (segue) (Mec)