Trasporto aereo: Germania, decolla il piano di salvataggio di Lufthansa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano di salvataggio del governo federale tedesco per il gruppo Lufthansa, che fa capo all'omonima compagnia di bandiera che rischiava di fallire a causa della crisi del coronavirus, può finalmente decollare. Dopo otto ore di discussioni all'assemblea generale straordinaria degli azionisti, convocata oggi alle 12 in videoconferenza, l'iniziativa è stata approvata. In mattinata, la Commissione europea aveva già comunicato il proprio assenso al piano, che prevede aiuti di Stato per 9 miliardi di euro con una partecipazione statale complessivamente del 25,1 per cento. Inoltre, si è concluso il confronto tra la dirigenza di Lufthansa e il principale azionista, l'imprenditore Heinz Hermann Thiele che detiene una partecipazione del 15,52 per cento, già critico nei confronti del piano per salvare l'azienda. Dopo la privatizzazione di Lufthansa nel 1997, il ritorno dello Stato tedesco nel gruppo è un'ulteriore prova della determinazione del governo del cancelliere Angela Merkel nella risposta alla crisi. Il salvataggio di Lufthansa assume particolare rilevanza nell'ottica sia della situazione in cui si trova Alitalia sia della ricapitalizzazione di Air France, la compagnia di bandiera francese. (segue) (Geb)