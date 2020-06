Trasporto aereo: Germania, decolla il piano di salvataggio di Lufthansa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assemblea generale degli azionisti di Lufthansa è stata aperta dal presidente del Consiglio di vigilanza di Lufthansa, Karl-Ludwig Kley, che ha ricordato come l'approvazione del piano di salvataggio sia la base per “lavorare alla ripresa” dell'azienda in modo da poter “sfruttare i successi precedenti ed evitare il fallimento”. A sua volta, l'amministratore delegato, Carsten Spohr, ha chiesto l'approvazione dell'iniziativa del governo federale e rivolgendosi agli azionisti ha dichiarato: “Faccio appello alla vostra solidarietà, alla vostra partecipazione molto personale alla ristrutturazione della società”. Spohr si è quindi detto consapevole che la partecipazione statale a cui l'aumento di capitale è subordinato avrebbe diluito il valore delle azioni. Tuttavia, ha sottolineato l'Ad di Lufthansa, “vogliamo evitare il fallimento con tutte le sue conseguenze. L'insolvenza (...) comporterebbe la completa perdita del patrimonio azionario” e il piano di stabilizzazione è “la chiave per il futuro dell'azienda”. Spohr ha poi reso noto che il consiglio di amministrazione ha esaminato “tutte le alternative” all'iniziativa del governo federale, trovandole “peggiori”. A sua volta, Kley ha chiaramente indicato che il consiglio di vigilanza, e non soltanto Thiele, non era del tutto soddisfatto del piano di salvataggio. In particolare, Kley ha osservato: “Avremmo preferito un approccio diverso da parte dello Stato? Chiaramente sì”. Tuttavia, “dal punto di vista del consiglio di sorveglianza, più di quello che il consiglio di amministrazione ha raggiunto” nelle trattative con il governo federale “non è fattibile”, ha aggiunto. (segue) (Geb)