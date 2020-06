Trasporto aereo: Germania, decolla il piano di salvataggio di Lufthansa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, il piano di salvataggio di Lufthansa prevede un aumento di capitale da 6 miliardi di euro e l'ingresso dello Stato nell'azienda mediante il Fondo di stabilizzazione economica (Wsf), che sottoscriverà azioni per conto del governo federale pari a una quota del 20 per cento. Inoltre, è prevista una partecipazione tacita dello Stato per 5,7 miliardi di euro, su cui Lufthansa dovrà pagare un interesse di almeno il 4 per cento. L'azienda otterrà infine un prestito fino a 3 miliardi di euro dalla banca pubblica Istituto di credito per la ricostruzione (Kfw). A tutto ciò si aggiungono le condizioni poste dalla Commissione europea per autorizzare la concessione di aiuti di Stato a Lufthansa. L'intervento pubblico è subordinato alla condizione che Lufthansa rispetti l'obbligo di evitare distorsioni della concorrenza. A tal fine, il gruppo dovrà cedere ai concorrenti i diritti di atterraggio e decollo negli aeroporti di Francoforte sul Meno e Monaco di Baviera, nonché alcuni aerei della propria flotta. A tal riguardo, Kley ha commentato: “Complessivamente, gli oneri finanziari e strutturali del piano sono significativi. È un buon affare per lo Stato. Siamo contenti come contribuenti, ma è un onere per il gruppo. Ad ogni modo - ha sottolineato il presidente del consiglio di vigilanza di Lufthansa - nonostante le preoccupazioni, possiamo farcela”. (segue) (Geb)