Trasporto aereo: Germania, decolla il piano di salvataggio di Lufthansa (4)

- A tranquillizzare gli investitori è stato Spohr, comunicando che lo Stato è “obbligato” a ritirarsi come azionista non appena Lufthansa avrà rimborsato la partecipazione tacita da sei miliardi di euro. Il diritto del governo federale di convertire il 5,1 per cento della partecipazione tacita in azioni aggiuntive, per una quota totale del 25,1 per cento, “serve solo come protezione” a favore di Lufthansa “contro acquisizioni ostili”. L'aumento della partecipazione statale funge inoltre da “sicurezza” per lo Stato se, “contrariamente alle aspettative, l'azienda non fosse in grado di adempiere ai propri obblighi finanziari”. A ogni modo, ha riferito Spohr, Lufthansa intende “ridurre al più presto la partecipazione tacita” dello Stato al capitale dell'azienda. Tuttavia, a causa della crisi, il gruppo dovrà attuare misure di austerità e sta pianificando di ridurre la propria flotta da 760 a 660 aerei. In merito alla ristrutturazione, Spohr ha commentato: “Abbiamo grandi compiti davanti a noi, non arriveremo a una nuova normalità fino al 2023”. Quella che “si spera” sarà una Lufthansa “di nuovo completamente privata, sarà più piccola, ma più agile ed efficiente”, ha aggiunto l'amministratore delegato. A ogni modo, per Spohr, un prestito da nove miliardi di euro è “una grande responsabilità”, cui si aggiunge l'obbligo di rimborsare il finanziamento in tempi rapidi. Tuttavia, ha affermato Spohr, “non saremo in grado di continuare la ripersa da soli” con la crisi che avrà un impatto negativo sull'azienda “per gli anni a venire”. Nella peggiore delle ipotesi, Lufthansa è “preparata” al fallimento, grazie alle riserve di liquidità. (segue) (Geb)