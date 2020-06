Trasporto aereo: Germania, decolla il piano di salvataggio di Lufthansa (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto, nella serata di ieri, Lufthansa ha concordato il piano di austerità per la sua parte tedesca con il sindacato Organizzazione indipendente degli assistenti di volo (Ufo). L'intesa prevede una riduzione del costo del personale del 17 per cento a fronte del blocco dei licenziamenti per quattro anni, risparmi per oltre 500 milioni entro il 2023, sospensione degli aumenti salariali, riduzione di ore di volo e stipendi nonché taglio temporaneo dei contributi alle pensione. “Con le misure adottate, la società può evitare licenziamenti per i 22 mila assistenti di volo nel periodo della crisi”, ha comunicato Lufthansa. Proseguono invece le trattative sul personale di terra tra Lufthansa e l'Unione sindacale del settore dei servizi della Germania. Spohr si è detto “deluso” dall'andamento dei negoziati e ha sottolineato che “devono esserci progressi”. (segue) (Geb)