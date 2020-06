Trasporto aereo: Germania, decolla il piano di salvataggio di Lufthansa (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il futuro dei dipendenti di Lufhansa è stato formalmente al centro della svolta di Thiele da oppositore a sostenitore del piano di salvataggio. Nella serata di ieri, l'imprenditore aveva dichiarato che all'assemblea generale degli azionisti avrebbe votato a favore dell'iniziativa, perché “è nell'interesse di tutti i dipendenti Lufthansa che la dirigenza possa condurre trattative rapide con i sindacati sulla necessaria ristrutturazione”. Affermazioni a cui è aggiunta l'inattesa decisione di Thiele di aumentare la propria quota in Lufthansa dal 10 al 15,52 per cento. La mossa era giunta mentre la dirigenza di Lufthansa era ancora impegnata in colloqui con il governo sul piano di salvataggio. Pubblicamente, Thiele aveva affermato di voler evitare che, con l'ingresso dello Stato nel capitale, Lufthansa divenisse soggetta a decisioni di natura politica. Tuttavia, non pochi avevano visto nella mossa di Thiele il tentativo di difendere la posizione di azionista di maggioranza, che perderà con la partecipazione del 20 per cento assunta dallo Stato in Lufthansa. La decisione di Thiele non aveva mancato di diffondere preoccupazione. All'assemblea generale degli azionisti si è, infatti, registrato soltanto il 38 per cento degli aventi diritto, facendo sì che il piano di salvataggio dovesse ottenere la maggioranza dei due terzi per essere approvato. Disponendo di un terzo delle azioni di Lufhansa, Thiele avrebbe potuto far fallire l'iniziativa del governo federale e con essa l'azienda. (segue) (Geb)