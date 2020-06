Trasporto aereo: Germania, decolla il piano di salvataggio di Lufthansa (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A ogni modo, l'imprenditore ha ribadito il proprio ruolo nel suo intervento all'assemblea generale, ritardando l'approvazione del piano di salvataggio. Secondo indiscrezioni del quotidiano “Bild”, Thiele avrebbe affermato che l'iniziativa del governo federale provoca uno svantaggio competitivo per Lufthansa, dato che “altre compagnie aeree europee, come Alitalia e Air France hanno ottenuto prestiti pubblici senza che lo Stato chiedesse in cambio una partecipazione”. Inoltre, Thiele avrebbe chiesto se il consiglio di amministrazione abbia effettivamente valutato modalità diverse dalla partecipazione statale per salvare Lufthansa, quali sarebbero state le alternative e perché siano state respinte. Thiele ha tuttavia dovuto arrendersi nella sua battaglia di retroguardia davanti alla necessità di salvare Lufthansa che potrà continuare a volare, nella speranza espressa da Spohr di tornare “completamente privata”. (Geb)