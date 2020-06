Lazio: Regione, al via incontri per ascoltare i territori su programmazione Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cantiere Lazio lab esce dal laboratorio e va sui territori fino a luglio, aprendo le porte a imprese, associazioni, parti sociali per disegnare la regione del futuro. Al via oggi, nella sede della giunta regionale, i lavori di "Le idee di tutti, il Lazio del futuro", primo appuntamento di una serie di incontri con il mondo istituzionale, economico e sociale per raccogliere contributi utili alla definizione delle priorità per la programmazione unitaria regionale 2021-2027, finanziata dai fondi comunitari e dei nuovi programmi operativi. A presentare l'iniziativa, presso la sede della giunta regionale, il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, e il vicepresidente della Regione, Daniele Leodori. Lazio lab è il think-tank promosso e coordinato dallo stesso vicepresidente Leodori per elaborare proposte e iniziative di sviluppo. "La discussione che si apre oggi è importante perché apre una nuova programmazione europea - ha detto il governatore Zingaretti - . Dovremo spendere tutti i fondi e bene per cambiare la qualità della vita. Il futuro non sono solo incognite. Il futuro offre delle opportunità e chi non li vede è un pigro. Con il Covid c'è un prima e un dopo che una classe dirigente deve comprendere. Io spesso ho la sensazione che questa consapevolezza non sia sempre così presente. Quello di oggi è un appuntamento che non vuole essere in continuità con la storia recente: bisogna immaginare - ha sottolineato ancora Zingaretti - un nuovo modello di sviluppo e individuare nuove grandi direttrici. Ci sono state sottovalutazioni sbagliate che abbiamo pagato. Il punto di arrivo non sarà mai il punto di partenza di 150 giorni fa". Secondo Zingaretti "c'è un'Europa diversa, la cui missione si ridisegna in questo frangente: è una conquista. Se alla nostra Regione arriveranno 27 miliardi del Mes, sono cifre da capogiro per rifondare il Sistema sanitario regionale. Questo vogliamo capire partendo dalla discussione di oggi. Sarebbe un delitto nei confronti dei giovani se non cogliessimo, nella tragedia, questa opportunità. Dobbiamo essere ambiziosi e rilanciare l'Italia come modello produttivo". Infine, Zingaretti ha ringraziato il vicepresidente Leodori "che è stato protagonista dell'impianto e dell'impostazione del lavoro che inizia oggi". (segue) (Rer)