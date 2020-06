Lazio: Regione, al via incontri per ascoltare i territori su programmazione Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proprio il vicepresidente Leodori ha spiegato che "ci saranno appuntamenti in tutte le province per muoverci nella direzione della continuità, coinvolgendo più attori possibile ma anche nella discontinuità. In questo processo partecipato vogliamo partire dalle idee per i programmi futuri dei fondi Ue 21-27, vogliamo partire da una campagna di ascolto che tocchi tutti gli attori del sistema regionale. Vogliamo una Regione nuova: niente sarà più come prima. Proprio per questo - ha aggiunto Leodori - abbiamo bisogno di idee chiare e rapidità di decisioni. Oggi accanto al processo di partecipazione presenteremo anche la prima idea di utilizzo delle risorse non impegnate della programmazione 2014-20 per dare prime risposte a una Regione che è completamente diversa, circa 300 milioni di euro. Questa campagna vuol dare risposte immediate: una programmazione 21-27 che si basi su sviluppo sostenibile, un nuovo modello di welfare, una politica di investimenti e infrastrutture che dia risposte e capacità di mettere in relazione i territori con Roma. Ci muoveremo - ha precisato Leodori - partendo da questi punti cardine che andremo a sviluppare nelle prossime settimane sui territori. Le risorse saranno maggiori rispetto al passato. ‎Se abbiamo capacità di programmare avremo la chiarezza di come spenderle. Abbiamo sfruttato bene la programmazione 2014-20, ora vogliamo guardare al futuro". (Rer)