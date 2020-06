Francia: Macron, rinvio elezioni regionali non è "ricatto"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'eventuale rinvio delle elezioni regionali francesi previste nel marzo del 2021 non è un "ricatto". Lo ha detto il presidente Emmanuel Macron secondo quanto riportato dalla stampa francese riferendo le testimonianze di alcuni partecipanti all'incontro avvenuto oggi all'Eliseo tra Macron e i presidenti dei gruppi politici all'Assemblea nazionale. A metà giugno l'Eliseo ha fatto sapere che il presidente era "aperto al dibattito" su un possibile rinvio del voto dopo le presidenziali del 2022 affinché tutti siano "mobilitati per il rilancio del paese". Secondo alcuni presidenti di regioni, Macron avrebbe condizionato i finanziamenti statali in cambio del sostegno a questo rinvio.(Frp)