Quirinale: Mattarella riceve nuovi ambasciatori di Regno di Lesotho, Turkmenistan e Pakistan

- Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale, in separate udienze, per la presentazione delle Lettere Credeziali, i nuovi Ambasciatori: S.E. Bothata Tsikoane, Regno di Lesotho; S.E. Toyly Komekov, Turkmenistan; S.E. Jauhar Saleem, Repubblica Islamica del Pakistan. Lo rende noto il Quirinale. Era presente agli incontri la viceministra degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Marina Sereni. (Com)