Germania: ok al salvataggio di Lufthansa, aumento di capitale da 6 miliardi e ingresso dello Stato

- Il piano di salvataggio del governo federale tedesco per il gruppo Lufthansa, che fa capo all'omonima compagnia di bandiera che rischiava di fallire a causa della crisi del coronavirus, può finalmente decollare. Dopo otto ore di discussioni all'assemblea generale straordinaria degli azionisti, convocata oggi alle 12 in videoconferenza, l'iniziativa è stata approvata. In mattinata, la Commissione europea aveva già comunicato il proprio assenso al piano, che prevede aiuti di Stato per 9 miliardi di euro con una partecipazione statale complessivamente del 25,1 per cento. Inoltre, si è concluso il confronto tra la dirigenza di Lufthansa e il principale azionista, l'imprenditore Heinz Hermann Thiele che detiene una partecipazione del 15,52 per cento, già critico nei confronti del piano per salvare l'azienda. Dopo la privatizzazione di Lufthansa nel 1997, il ritorno dello Stato tedesco nel gruppo è un'ulteriore prova della determinazione del governo del cancelliere Angela Merkel nella risposta alla crisi. Il salvataggio di Lufthansa assume particolare rilevanza nell'ottica sia della situazione in cui si trova Alitalia sia della ricapitalizzazione di Air France, la compagnia di bandiera francese.L'assemblea generale degli azionisti di Lufthansa è stata aperta dal presidente del Consiglio di vigilanza di Lufthansa, Karl-Ludwig Kley, che ha ricordato come l'approvazione del piano di salvataggio sia la base per “lavorare alla ripresa” dell'azienda in modo da poter “sfruttare i successi precedenti ed evitare il fallimento”. A sua volta, l'amministratore delegato, Carsten Spohr, ha chiesto l'approvazione dell'iniziativa del governo federale e rivolgendosi agli azionisti ha dichiarato: “Faccio appello alla vostra solidarietà, alla vostra partecipazione molto personale alla ristrutturazione della società”. Spohr si è quindi detto consapevole che la partecipazione statale a cui l'aumento di capitale è subordinato avrebbe diluito il valore delle azioni. Tuttavia, ha sottolineato l'Ad di Lufthansa, “vogliamo evitare il fallimento con tutte le sue conseguenze. L'insolvenza (...) comporterebbe la completa perdita del patrimonio azionario” e il piano di stabilizzazione è “la chiave per il futuro dell'azienda”. Spohr ha poi reso noto che il consiglio di amministrazione ha esaminato “tutte le alternative” all'iniziativa del governo federale, trovandole “peggiori”. A sua volta, Kley ha chiaramente indicato che il consiglio di vigilanza, e non soltanto Thiele, non era del tutto soddisfatto del piano di salvataggio. In particolare, Kley ha osservato: “Avremmo preferito un approccio diverso da parte dello Stato? Chiaramente sì”. Tuttavia, “dal punto di vista del consiglio di sorveglianza, più di quello che il consiglio di amministrazione ha raggiunto” nelle trattative con il governo federale “non è fattibile”, ha aggiunto.Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, il piano di salvataggio di Lufthansa prevede un aumento di capitale da 6 miliardi di euro e l'ingresso dello Stato nell'azienda mediante il Fondo di stabilizzazione economica (Wsf), che sottoscriverà azioni per conto del governo federale pari a una quota del 20 per cento. Inoltre, è prevista una partecipazione tacita dello Stato per 5,7 miliardi di euro, su cui Lufthansa dovrà pagare un interesse di almeno il 4 per cento. L'azienda otterrà infine un prestito fino a 3 miliardi di euro dalla banca pubblica Istituto di credito per la ricostruzione (Kfw). A tutto ciò si aggiungono le condizioni poste dalla Commissione europea per autorizzare la concessione di aiuti di Stato a Lufthansa. L'intervento pubblico è subordinato alla condizione che Lufthansa rispetti l'obbligo di evitare distorsioni della concorrenza. A tal fine, il gruppo dovrà cedere ai concorrenti i diritti di atterraggio e decollo negli aeroporti di Francoforte sul Meno e Monaco di Baviera, nonché alcuni aerei della propria flotta. A tal riguardo, Kley ha commentato: “Complessivamente, gli oneri finanziari e strutturali del piano sono significativi. È un buon affare per lo Stato. Siamo contenti come contribuenti, ma è un onere per il gruppo. Ad ogni modo - ha sottolineato il presidente del consiglio di vigilanza di Lufthansa - nonostante le preoccupazioni, possiamo farcela”.A tranquillizzare gli investitori è stato Spohr, comunicando che lo Stato è “obbligato” a ritirarsi come azionista non appena Lufthansa avrà rimborsato la partecipazione tacita da sei miliardi di euro. Il diritto del governo federale di convertire il 5,1 per cento della partecipazione tacita in azioni aggiuntive, per una quota totale del 25,1 per cento, “serve solo come protezione” a favore di Lufthansa “contro acquisizioni ostili”. L'aumento della partecipazione statale funge inoltre da “sicurezza” per lo Stato se, “contrariamente alle aspettative, l'azienda non fosse in grado di adempiere ai propri obblighi finanziari”. A ogni modo, ha riferito Spohr, Lufthansa intende “ridurre al più presto la partecipazione tacita” dello Stato al capitale dell'azienda. Tuttavia, a causa della crisi, il gruppo dovrà attuare misure di austerità e sta pianificando di ridurre la propria flotta da 760 a 660 aerei. In merito alla ristrutturazione, Spohr ha commentato: “Abbiamo grandi compiti davanti a noi, non arriveremo a una nuova normalità fino al 2023”. Quella che “si spera” sarà una Lufthansa “di nuovo completamente privata, sarà più piccola, ma più agile ed efficiente”, ha aggiunto l'amministratore delegato. A ogni modo, per Spohr, un prestito da nove miliardi di euro è “una grande responsabilità”, cui si aggiunge l'obbligo di rimborsare il finanziamento in tempi rapidi. Tuttavia, ha affermato Spohr, “non saremo in grado di continuare la ripersa da soli” con la crisi che avrà un impatto negativo sull'azienda “per gli anni a venire”. Nella peggiore delle ipotesi, Lufthansa è “preparata” al fallimento, grazie alle riserve di liquidità.Intanto, nella serata di ieri, Lufthansa ha concordato il piano di austerità per la sua parte tedesca con il sindacato Organizzazione indipendente degli assistenti di volo (Ufo). L'intesa prevede una riduzione del costo del personale del 17 per cento a fronte del blocco dei licenziamenti per quattro anni, risparmi per oltre 500 milioni entro il 2023, sospensione degli aumenti salariali, riduzione di ore di volo e stipendi nonché taglio temporaneo dei contributi alle pensione. “Con le misure adottate, la società può evitare licenziamenti per i 22 mila assistenti di volo nel periodo della crisi”, ha comunicato Lufthansa. Proseguono invece le trattative sul personale di terra tra Lufthansa e l'Unione sindacale del settore dei servizi della Germania. Spohr si è detto “deluso” dall'andamento dei negoziati e ha sottolineato che “devono esserci progressi”.Il futuro dei dipendenti di Lufhansa è stato formalmente al centro della svolta di Thiele da oppositore a sostenitore del piano di salvataggio. Nella serata di ieri, l'imprenditore aveva dichiarato che all'assemblea generale degli azionisti avrebbe votato a favore dell'iniziativa, perché “è nell'interesse di tutti i dipendenti Lufthansa che la dirigenza possa condurre trattative rapide con i sindacati sulla necessaria ristrutturazione”. Affermazioni a cui è aggiunta l'inattesa decisione di Thiele di aumentare la propria quota in Lufthansa dal 10 al 15,52 per cento. La mossa era giunta mentre la dirigenza di Lufthansa era ancora impegnata in colloqui con il governo sul piano di salvataggio. Pubblicamente, Thiele aveva affermato di voler evitare che, con l'ingresso dello Stato nel capitale, Lufthansa divenisse soggetta a decisioni di natura politica. Tuttavia, non pochi avevano visto nella mossa di Thiele il tentativo di difendere la posizione di azionista di maggioranza, che perderà con la partecipazione del 20 per cento assunta dallo Stato in Lufthansa. La decisione di Thiele non aveva mancato di diffondere preoccupazione. All'assemblea generale degli azionisti si è, infatti, registrato soltanto il 38 per cento degli aventi diritto, facendo sì che il piano di salvataggio dovesse ottenere la maggioranza dei due terzi per essere approvato. Disponendo di un terzo delle azioni di Lufhansa, Thiele avrebbe potuto far fallire l'iniziativa del governo federale e con essa l'azienda.A ogni modo, l'imprenditore ha ribadito il proprio ruolo nel suo intervento all'assemblea generale, ritardando l'approvazione del piano di salvataggio. Secondo indiscrezioni del quotidiano “Bild”, Thiele avrebbe affermato che l'iniziativa del governo federale provoca uno svantaggio competitivo per Lufthansa, dato che “altre compagnie aeree europee, come Alitalia e Air France hanno ottenuto prestiti pubblici senza che lo Stato chiedesse in cambio una partecipazione”. Inoltre, Thiele avrebbe chiesto se il consiglio di amministrazione abbia effettivamente valutato modalità diverse dalla partecipazione statale per salvare Lufthansa, quali sarebbero state le alternative e perché siano state respinte. Thiele ha tuttavia dovuto arrendersi nella sua battaglia di retroguardia davanti alla necessità di salvare Lufthansa che potrà continuare a volare, nella speranza espressa da Spohr di tornare “completamente privata”. (Geb)