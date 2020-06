Metro C: Pd Campidoglio, Raggi riceva lavoratori e scongiuri ennesimo blocco lavori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fare video-passerelle da pubblicare sui social, visitando i cantieri della Metro C, non risolvono i problemi. Lo stato di agitazione dei lavoratori della metro C dichiarato da Cgil-Cisl-Uil ci preoccupa molto e mette ancora una volta a nudo l'immobilismo di una giunta sempre alla ricerca di una ciambella di salvataggio. Esprimiamo solidarietà e sostegno ai lavoratori che manifesteranno giovedì 2 luglio, in Piazza del Campidoglio". Lo scrive in una nota il gruppo capitolino del Pd. I dem poi invitano il sindaco, Virginia Raggi "a incontrare le rappresentanze dei lavoratori e scongiuri un ulteriore blocco dei lavori. Servono assunzione di responsabilità, concretezza e risposte immediate sulla ripresa dell'attività produttiva. Si dimostri con celerità di voler realizzare la metro fino a piazzale Clodio, non solo a chiacchiere, ma con atti concreti, senza rimpalli di responsabilità, assumendo posizioni chiare verso la città che attende da anni un'opera fondamentale per la mobilità".(Rer)