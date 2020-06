Regionali: Pd, giusta decisione su doppia preferenza, prosegua senza sosta battaglia per rappresentanza di genere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “È giusta e molto importante la decisione del Cdm di votare con la doppia preferenza in Puglia e in Liguria alle prossime elezioni regionali": così in una nota Caterina Bini, responsabile Enti Locali del Pd. "Si tratta di un passo molto importante innanzitutto per garantire l’equilibrio di genere nei consigli, ma più in generale per assicurare in maniera più determinante la democrazia e migliorare la qualità nella gestione delle istituzioni", sostiene Bini. "È ora che si adeguino al più presto tutte le altre regioni italiane che ancora non hanno la doppia preferenza. La battaglia per garantire e promuovere la rappresentanza di genere nelle istituzioni e in ogni livello della vita pubblica, deve proseguire senza sosta”, conclude l'esponente del Pd.(Com)