Tunisia: premier Fakhfakh prevede recessione del 6 per cento nel 2020

- Il capo del governo della Tunisia, Elyes Fakhfakh, ha detto che il Paese nordafricano registrerà nel 2020 una recessione senza precedenti del 6 per cento, spiegando che si tratta di una stima prudenziale. Nel suo discorso all'Assemblea dei rappresentanti del popolo (Arp), durante una sessione plenaria in occasione dei primi 100 giorni del governo, il premier ha detto che a causa della pandemia di Covid-19 il tasso di crescita potrebbe addirittura scendere a quota -6,8 per cento, secondo le stime della Banca mondiale, del Fondo monetario internazionale (Fmi) e di altri partner della Tunisia. Una recessione simile in Tunisia non si è verificata nemmeno dopo la rivoluzione del 2011, quando il tasso di crescita fu negativo per il -2 per cento, e potrebbe causare la perdita di almeno 130 mila posti di lavori. Fakhfakh ha spiegato che questa situazione minaccia la sostenibilità di numerose istituzioni e settori come il turismo, il trasporto aereo, l’industria automobilistica e tessile. Il tasso di crescita negativo si rifletterà anche in un buco di bilancio pari 1,56 miliardi di euro (5 miliardi di dinari tunisini), ha detto il premier. (Tut)