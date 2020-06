Coronavirus: Mauri (Pd) su Mondragone, inaccettabile forzare zona rossa, bene invio militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ inaccettabile il comportamento di chi ha forzato la zona rossa a Mondragone: così il viceministro dell’Interno Matteo Mauri. "Quanto accaduto è gravissimo", si legge in una nota. "Il rispetto delle regole è fondamentale, a maggior ragione in un momento di crisi sanitaria come questo. È stata giusta e tempestiva - prosegue Mauri - la decisione del presidente De Luca di attivare la zona rossa e ha fatto bene il ministro Lamorgese ad inviare immediatamente l’esercito in supporto alle forze dell’ordine per presidiare la zona, a dimostrazione della grande attenzione dimostrata fin dall’inizio della pandemia dal Viminale”, conclude il viceministro.(Com)