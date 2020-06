Argentina-Finlandia: videoconferenza Fernandez-Marin, focus su agenda bilaterale e cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I temi dell'agenda bilaterale e la possibilità di avanzare su un accordo strategico in materia di sviluppo tecnologico sono stati i punti principali affrontati oggi in una videoconferenza tenuta tra il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez ed il primo ministro della Finlandia, Sanna Marin. Fernandez e Marin, segnala una nota ufficiale del governo argentino, "hanno discusso della situazione di ciascun paese nel contesto della pandemia del coronavirus, così come delle misure adottate per mitigarne gli effetti". Il primo ministro finlandese ha sottolineato che nel suo paese l'intelligenza artificiale e i contenuti digitali fanno parte dell'educazione di base, mentre il capo di Stato argentino ha sottolineato l'importanza degli investimenti in scienza e tecnologia. Nel corso della conversazione è stato affrontata anche la questione del negoziato per la ristrutturazione del debito estero che l'Argentina affronta con i creditori internazionali, ed in questo senso Fernandez ha fatto richiesta al governo di Helsinki di appoggiare la sua posizione. Marin da parte sua ha invitato il presidente argentino a effettuare una visita ufficiale in Finlandia una volta superata la pandemia del coronavirus. (segue) (Abu)