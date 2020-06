Energia: Gallo (Italgas), gas ed elettrico non devono essere visti in contrapposizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gas e l’energia elettrica non devono essere visti in contrapposizione. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato di Italgas, Paolo Gallo, durante il webinar “Energia e infrastrutture per il rilancio del paese” organizzato oggi dalla Luiss Business School. “Molti credono che una completa elettrificazione della società sia l’unico modo per raggiungere i nostri obiettivi di decarbonizzazione: si tratta di una visione molto semplicistica e in parte sbagliata, perché il solo elettrico non è sufficiente”, ha spiegato, sottolineando che per andare verso la decarbonizzazione sul piano Europeo si dovrà procedere al “phase out” di tutte le centrali a carbone, che insieme a quelle nucleari rappresentano al momento circa 1.400 terawattora di produzione che andranno rimpiazzati in qualche modo. “Su questo fronte le rinnovabili giocheranno sicuramente un ruolo importante ma da sole non sono sufficienti, e una parte della produzione dovrà essere sostituita da produzioni basate sul gas naturale e in un secondo momento dall’idrogeno”, ha aggiunto, sottolineando che “solo con la combinazione di gas ed energia elettrica saremo in grado di raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione al 2050”. (Ems)