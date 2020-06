Infrastrutture: Gallo (Italgas), investimenti nel comparto necessari per rilanciare economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Accelerare gli investimenti nelle infrastrutture è il modo più efficace e immediato per rilanciare l’economia italiana. Così l’amministratore delegato di Italgas, Paolo Gallo, durante il webinar “Energia e infrastrutture per il rilancio del paese” organizzato oggi dalla Luiss Business School. “La pandemia dovrebbe riuscire ad accelerare gli investimenti necessari a rendere le nostre infrastrutture in grado di giocare il ruolo che meritano nel green deal europeo”, ha spiegato Gallo, sottolineando poi l’importanza delle reti per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione europei al 2050. “Se modernizzate e digitalizzate le reti diventano vettori formidabili quando si parla di idrogeno, biometano, gas naturale sintetico e tutti i vettori energetici necessari per la decarbonizzazione dell’economia”, ha detto l’Ad. (Ems)