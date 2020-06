Coronavirus: in Lombardia 170 positivi e 22 decessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Lombardia i nuovi casi positivi sono 170, di cui 53 a seguito di test sierologici effettuati a Bergamo e 84 'debolmente positivi', che corrispondono all'1.7% in rapporto con i 9.832 tamponi giornalieri effettuati. I dati sono stati riportati nel consueto bollettino sui contagi diffuso da Regione Lombardia. I guariti/dimessi sono 383, è stabile il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva, che si ferma ai 48 già registrati ieri, e scendono quelli non in terapia intensiva (-70). I decessi sono 22, che portano il numero complessivo registrato dall'inizio della pandemia a 16.608. (Rem)