Roma: comandate polizia locale incontra bambino che ha aiutato a ritrovare auto rubate

- Il comandante della polizia locale di Roma Capitale Antonio Di Maggio ha incontrato questa mattina un bambino di 10 anni che ha aiutato a ritrovare diversi mezzi rubati. Il comandante ha conferito un encomio al bambino che, attraverso un' app, ha segnalato diversi veicoli rubati in stato di abbandono. Un impegno che si è integrato con le attività della polizia locale di Roma Capitale (lo scorso anno sono stati rimossi circa 5.000 veicoli in stato di abbandono dalle strade di Roma). Per questo il comandante del corpo Antonio Di Maggio lo ha voluto incontrare, regalandogli alcuni gadget e accompagnandolo in visita presso la centrale operativa. (Rer)