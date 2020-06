Inps: Gadda (Iv), il presidente Tridico va sostituito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull'Inps non servono sceneggiate mediatiche ma una sola decisione: sostituire Tridico, che ha ampiamente dimostrato la sua inadeguatezza. Così la deputata di Italia viva Maria Chiara Gadda in un post su Facebook. “Servono a poco le indiscrezioni sull'insoddisfazione di Conte durante l'incontro col presidente dell'Istituto, poi smentite con la riconferma della fiducia”, ha scritto. “Ci mancherebbe che il presidente del Consiglio possa essere soddisfatto dopo la disastrosa gestione dei pagamenti Inps degli ultimi mesi, su tutti i fronti: bonus 600 euro agli autonomi, cassa integrazione in deroga, voucher baby sitter, consegna pin per i pagamenti, sito internet bloccato per ore e con i dati degli utenti in chiaro”, ha aggiunto la deputata, sottolineando che “alla prova dei fatti la gestione dell'Inps è stata gravemente insufficiente, alimentando disagi e malcontento tra i cittadini e le imprese”. (Rin)