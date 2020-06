© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in LombardiaCOMUNEL'assessore alla Mobilità Marco Granelli partecipa, insieme al general manager di Dott Italia Andrea Giaretta, alla presentazione della flotta di monopattini elettrici in sharing del nuovo operatore presente a Milano.angolo via Palestro e corso Venezia (ore 15.00)REGIONEL'assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia, Fabio Rolfi, partecipa a Porlezza (Co) al vertice sui cinghiali organizzato da Coldiretti, al quale interviene anche il presidente di Coldiretti Ettore Prandini. L'evento si può seguire in streaming alla piattaforma https://meet.jit.si/IncontroSelvaticiColdirettiComoLecco (dalle ore 10.45).Consorzio Bacino Imbrifero del Ticino, via Cuccio 8 (Porlezza/CO)VARIEWebinar "L'economia lombarda e il terziario di mercato dopo il lockdown" di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza e Banca d'Italia (Sede di Milano). Intervengono tra gli altri, Carlo Sangalli, presidente Confcommercio, Giuseppe Sopranzetti, direttore della Sede di Milano della Banca d’Italia, Paola Rossi, responsabile Divisione analisi e ricerca economica territoriale della sedi di Milano della Banca d’Italia e Francesco Bripi, Divisione analisi e ricerca economica territoriale della Sede di Milano di Banca d’Italia.(ore 10.00) in streaming previa registrazioneTavola Rotonda digitale di Gruppo CAP, l’azienda pubblica che gestisce il servizio idrico integrato della Città Metropolitana di Milano, organizzata in occasione della presentazione del Bilancio di Sostenibilità 2019 dal titolo "I fattori ESG (Environment, Social e Governance) come driver per uscire dalla crisi economica, affrontare le sfide epocali del climate change e dell’economia carbon neutral". Intervengono tra gli altri il presidente Alessandro Russo, Marco Dettori, Presidente ANCE Milano Lodi Monza e Brianzain streaming (ore 10.30)Conferenza stampa di presentazione "Drive In Autodromo Monza". Intervengono tra gli altri Pietro Benvenuti, direttore generale autodromo Nazionale di Monza, Dario Allevi, sindaco di Monza, Alessio Morini, direttore generale centri Porsche di Milano.Sala Regione, Autodromo nazionale Monza (ore 11.00)Incontro conclusivo del ciclo "Cinque lezioni di complessità: Il futuro come passione gioiosa". Quali le condizioni per agire nella complessità? Miguel Benasayag, filosofo e psicoanalistam dialoga con Stefano Mancuso, neurobiologo, direttore Laboratorio Internazionale di Neurobiologia Vegetale, Modera Benedetta Tobagi, giornalista e scrittrice.In diretta streaming sulla pagina Facebook di Fondazione Giangiacomo Feltrinelli (ore 18.30)Sulla pagina Facebook del Movimento 5 Stelle si confrontano sulle iniziative del governo a sostegno delle imprese lombarde e risponderanno alle domande del pubblico e della stampa il ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, il viceministro Stefano Buffagni, i parlamentari Simona Nocerino e Giovanni Currò, insieme ai sindaci Francesco Sartini (Vimercate) e Angelo Cipriani (Sedriano). Si discute della Sanità Lombarda, dagli scandali di Formigoni fino alla gestione dell’emergenza Covid-19 con il capo politico del Movimento 5 Stelle Vito Crimi, i consiglieri regionali Marco Fumagalli, Gregorio Mammì e Dario Violi e i parlamentari Gianmarco Corbetta, già consigliere regionale in Lombardia, e Alberto Zolezzi. A chiudere l’appuntamento una panoramica dall’Europa sul fronte di fondi e patto per l’export con il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano, il presidente della Commissione Bilancio del Senato Daniele Pesco e l’europarlamentare Eleonora Evi.(a partire dalle 20.30) (Rem)