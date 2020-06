Sicilia: Musumeci incontra ministro Gualtieri su fiscalità e autonomia finanziaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I temi dell'autonomia finanziaria della Regione Siciliana e la prosecuzione del negoziato con lo Stato sono stati tra gli argomenti al centro dell'incontro che il presidente Nello Musumeci ha avuto stamane con il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri. Alla riunione in video collegamento - durata circa un'ora - erano presenti anche, per conto della Regione, l'assessore all'Economia Gaetano Armao e il dirigente generale del dipartimento Finanze, Benedetto Mineo; per conto del ministero dell'Economia, il ragioniere generale Biagio Mazzotta, il dirigente generale del dipartimento Finanze Fabrizia La Pecorella, l'ispettore generale per la Finanza delle Pubbliche amministrazioni Salvatore Bilardo e il direttore dell'Agenzia delle entrate Ernesto Ruffini". Lo ha reso noto la Regione Siciliana: "In particolare, sui rapporti finanziari Stato-Regione, il presidente Musumeci ha sollecitato la ripresa del negoziato, già avviato nel 2018 con il precedente ministro Tria, e poi interrotto per il cambio di governo e l'esplosione dell'epidemia. Una richiesta che il titolare del dicastero di via XX settembre ha accolto, auspicando che entro ottobre possa già arrivare una prima risposta sui temi della Finanza locale e della Sanità, in modo tale da inserire le conclusioni nella Legge di stabilità nazionale". (segue) (Ren)