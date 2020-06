Sicilia: Musumeci incontra ministro Gualtieri su fiscalità e autonomia finanziaria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul tavolo c'era anche il tema della insularità ed è stato promesso uno studio per verificare i costi legati allo svantaggio. Musumeci ha spiegato: "Oltre alla difficoltà del tessuto produttivo, dovuta principalmente alla carenza di infrastrutture la Sicilia sconta lo svantaggio della propria condizione frontaliera: ai normali costi tipici dell'impresa, si aggiungono così quelli legati ai trasporti (via mare, via terra e via aerea)". Musumeci ha ribadito al ministro la richiesta sulla possibile defiscalizzazione dei prodotti petroliferi per i cittadini residenti in Sicilia. "Per l'isola, dove ogni anno si lavorano milioni di barili di petrolio sarebbe un grande segnale morale, prima che economico". Per quanto concerne la fiscalità delle autonomie locali siciliane e la situazione delle ex Province, il ministro ha assicurato la ripresa delle trattative, soprattutto per l'aspetto riguardante le risorse finanziarie, al pari delle altre Regioni. Infine la questione inerente "il riassetto del sistema dell'esazione dei tributi nell'Isola e il ruolo di Riscossione Sicilia. In tal senso, sia il ministro Gualtieri che il direttore Ruffini hanno manifestato grande disponibilità nel ripresa delle trattative per arrivare presto a una soluzione definitiva della vicenda". Musumeci ha concluso: "Ho colto disponibilità e interesse da parte del ministro Gualtieri. E' stato un primo incontro, ma sono ottimista che già subito dopo l'estate possano arrivare i primi risultati". (Ren)