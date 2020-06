Russia-Cipro: avviati negoziati su emendamenti a trattato fiscale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Russia e Cipro hanno avviato i negoziati sugli emendamenti all'accordo sulla prevenzione della doppia imposizione in vigore tra i due paesi, in seguito alle modifiche lanciate alla fine di marzo dal presidente russo Vladimir Putin. Lo ha riferito all'agenzia di stampa "Ria Novosti" un rappresentante del ministero delle Finanze di Cipro. Il secondo round di negoziati avrà luogo tra una settimana, a partire dal 2 luglio. Alla fine di marzo il capo di Stato russo ha proposto di tassare al 15 per cento il reddito da dividendi trasferiti su conti all'estero. Ciò richiede adeguamenti degli accordi con altri paesi per evitare la doppia imposizione. Il presidente ha avvertito che la Russia si ritirerà unilateralmente da tali accordi con quei paesi che non accetteranno la proposta. Cipro è una storica meta di ingenti capitali di cittadini russi che creano nel paese mediterraneo le proprie società offshore di gestione finanziaria. Negli ultimi anni la Federazione Russa ha avviato un processo di rimpatrio dei capitali, attraverso al garanzia di esenzione della tassazione arretrata per quelle società straniere che decidono di tornare a registrarsi nelle aree offshore domestiche, situate nell'Estremo oriente russo e nella regione di Kaliningrad. (Rum)