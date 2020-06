Francia: fonti stampa, Sanofi taglierà centinaia di posti di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il laboratorio farmaceutico francese Sanofi è sul punto di tagliare centinaia di posti di lavoro. Lo riferisce la stampa francese, citando quattro fonti vicine al dossier. Domani e il 29 giugno la direzione di Sanofi incontrerà i rappresentanti dei lavoratori per informarli del piano. I tagli dovrebbero riguardare gli stabilimenti in tutta Europa e tutte le divisioni del gruppo, ad eccezione di quella dei vaccini e della controllata statunitense Genzyme. Secondo due delle fonti interpellate, la riduzione in Francia potrebbe riguardare un migliaio di posti di lavoro. Sanofi non ha reagito alla notizia.(Frp)