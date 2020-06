Trasporto aereo: Ryanair presenta nuovo reclamo all'Ue contro Lufthansa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea low cost irlandese Ryanair ha presentato un nuovo reclamo alla Commissione europea, sostenendo che la concorrente tedesca Lufthansa stia "giocando sporco". Secondo quanto riferisce il quotidiano "The Irish Times", Ryanair sostiene che Lufthansa stia cercando di impedirgli di "esercitare il suo diritto di parola in Germania". Il direttore esecutivo di Ryanair Michael O'Leary ha spiegato che Lufthansa sta tentando di bloccare i comunicati e le conferenze stampa della sua società riguardanti l'apertura di un nuovo hub di voli continentali all'aeroporto di Francoforte. Ryanair introdurrà il nuovo servizio di voli dalla Germania nell'arco di un mese, entrando in diretta competizione con Lufthansa. Una fonte della Commissione europea ha però risposto al reclamo di Ryanair sostenendo che "sembra che la questione riguardi le regolazioni per la pubblicità in Germania, di conseguenza questo ci sembra più un caso adatto alle corti tedesche che alla Commissione europea". Lufthansa ha risposto alle accuse sporte nei suoi confronti sostenendo che le pubblicità utilizzate da Ryanair per il suo nuovo servizio a Francoforte forniscono informazioni fuorvianti. (Rel)