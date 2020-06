Avorio: carabinieri sequestrano 460 oggetti per un valore di 400mila euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un’operazione lunga sei mesi che ha coinvolto decine e decine di antiquari, case d’arte e d’asta, gioiellerie e siti web ha portato al sequestro di one 460 manufatti in avorio per un valore complessivo stimato in circa 400mila euro. Le indagini sono state condotte dai carabinieri del nucleo di tutela del patrimonio artistico e dai colleghi del Cites. Tra gli oggetti sequestrati posate, zanne intere e crocifissi. Sono stati oltre duecento i controlli eseguiti dai militari nell’ambito dell’operazione “Golden Tusk”. (Ren)