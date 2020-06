Giornalisti: Lamorgese, libertà stampa da preservare e difedere in tutti i territori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli episodi di intimidazione e di minaccia ai giornalisti hanno un trend in crescita rispetto agli anni precedenti: fino al 16 giugno, si contano già 83 casi. Lo si legge sul sito web del Viminale che informa che il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese ha presieduto questa mattina il Centro di coordinamento delle attività di monitoraggio, analisi e scambio permanente di informazioni sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti dei giornalisti. "Coinvolgeremo le prefetture con tavoli di analisi del fenomeno a cui parteciperanno l’ordine professionale e le associazioni di categoria, da convocare, in tempi brevi, anche da remoto. La libertà di stampa rappresenta un presidio fondante della nostra democrazia, che va preservato e difeso in tutti i territori», ha dichiarato il ministro al termine della riunione in videoconferenza al Viminale. (segue) (Rin)