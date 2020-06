Giornalisti: Lamorgese, libertà stampa da preservare e difedere in tutti i territori (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto ai dati, nel 2020 sono stati già registrati 83 episodi, con un trend in crescita (nel 2018 erano stati 73, 87 nel 2019). Gli episodi sono riconducibili a matrici e motivazioni di diversa natura, inquadrabili in macro aree di riferimento: atti provenienti da ambienti della criminalità organizzata (10 episodi nel 2020); atti riconducibili a motivazioni socio-politiche (37 episodi nel 2020); atti provenienti da altri contesti (36 episodi nel 2020). Nel 2018 e nel 2019, circa un quarto delle intimidazioni è pervenuta via social network (24 per cento per il 2018 e 23,5 per cento per il 2019), in questo primo periodo del 2020 il dato è notevolmente aumentato, attestandosi al 43 per cento. 70 episodi sul totale complessivo riguardano le regioni Lazio, Campania, Sicilia, Calabria e Lombardia. (Rin)