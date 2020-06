Portogallo: Partito socialdemocratico rifiuta proposta disegno legge "anti-Centeno"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito socialista (Ps) del premier portoghese, Antonio Costa, ha elogiato il "buon senso" del Partito socialdemocratico (Psd) per non aver appoggiato la proposta di un disegno di legge presentato dal partito Persone-animali-natura (Pan) e Partito ecologista "I Verdi" (Pev) che avrebbe potuto impedire la nomina dell'ex ministro delle Finanze e presidente dell'Eurogruppo, Mario Centeno, alla guida della Banca centrale del Portogallo. I due partiti d'opposizione, infatti, chiedevano l'incompatibilità con la carica per un periodo di 5 anni per tutti coloro che avessero ricoperto l'incarico di premier, ministro delle Finanze o segretario di Stato in settori legati alla finanza. Il vicepresidente del Ps, Joao Paulo Correia ha evidenziato che Centeno soddisfa le condizioni per essere designato governatore, aggiungendo che non avrebbe avuto senso creare una nuova legge "alla fine di un processo". Il Psd aveva ha spiegato di essere d'accordo con una revisione delle regole per la nomina della Banca del Portogallo, rifiutando, tuttavia, "leggi su misura" per impedire a Centeno di poter assumere l'incarico. (Spm)