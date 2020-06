Cultura: Napoli Centrale, murale dedicato a Pino Daniele per accogliere i viaggiatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà l’artista Jorit a disegnare il volto di Pino Daniele sulla facciata del Palazzo Alto di Ferrovie dello Stato Italiane, che dalla stazione di Napoli Centrale sovrasta piazza Garibaldi. Stando alla nota diramata oggi dalla società, il murale sarà dipinto grazie a un accordo siglato stamattina dalla Fondazione Jorit, Grandi Stazioni Immobiliare e Fs Sistemi Urbani. Con la sottoscrizione del documento, prosegue la nota, Fs Italiane conferma l’attenzione verso arte e cultura, concedendo gli spazi necessari alla realizzazione di un’opera che rappresenta un tributo al cantautore napoletano e suggellando il legame tra il musicista e la sua città natale. Alla volontà di regalare un ricordo di Pino Daniele, prosegue la nota, si unisce l’intento di valorizzare un edificio che fa parte del patrimonio immobiliare di Fs Italiane e rappresenta un punto di orientamento verso la porta di accesso alla stazione. I lavori per la realizzazione dell’opera inizieranno a fine giugno e saranno completati entro settembre 2020. “È per noi un onore ospitare una suggestiva opera di Jorit, raffigurante il volto di Pino Daniele, sulla facciata di un immobile di proprietà del Gruppo, che conferma una notevole sensibilità ai temi di natura artistica e culturale e di attenzione alla socialità”, ha commentato Umberto Lebruto, amministratore delegato di Fs Sistemi Urbani. (Com)