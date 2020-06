Commercio: Coia (M5s), Bordoni pensi a quanto di selvaggio fatto in passato su ambulanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere capitolino della Lega Davide Bordoni "ha osato definire le delocalizzazioni 'selvagge'. Devo contraddirlo: di selvaggio c'è solo il sistema di concessioni fatto o tollerato dalle passate amministrazioni, destra compresa". Così il presidente della commissione capitolina Commercio Andrea Coia risponde alle polemiche sulla delocalizzazione delle postazioni degli ambulanti. "Le delocalizzazioni sono un processo virtuoso - spiega Coia in una nota - per ripristinare sicurezza e rispetto del codice della strada. Per rimettere ordine in quella che è stata una gestione scellerata. Gli operatori non sono colpevoli di aver ricevuto concessioni che non rispettavano alcun criterio, ma non per questo possiamo far perpetrare una situazione indecorosa con banchi che occupano gli incroci o interi marciapiedi non lasciando spazio ai pedoni e mettendo a rischio l'incolumità di tutti. Bordoni - conclude Coia - mette bocca su un lungo lavoro con cui stiamo perseguendo il bene comune. Un concetto che alla Lega sembra essere sconosciuto". (Com)