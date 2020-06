Toscana: Salvini, Rossi nervoso ma quello indagato per appalto a stranieri è lui

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Lega, Matteo Salvini, dice di capire "il nervosismo di Enrico Rossi, che rischia di passare alla storia come l’ultimo governatore della sinistra in Toscana: scaricato dai Cinque stelle e indagato per il trasporto pubblico regionale affidato ai francesi - continua il senatore in una nota -, attacca confusamente la Lega. Gli ricordo che io, a differenza sua, non sono indagato per qualche appalto finito agli stranieri. Con la Lega alla guida della Regione, per il lavoro verranno sempre prima i toscani e le aziende del territorio". (Com)