Imprese: Banco Bpm, 25 milioni a Credito Sportivo per riqualificazione impiantistica

- Banco Bpm ha approvato una linea di credito di 25 milioni di euro in favore dell’Istituto per il credito sportivo da destinare alla costruzione e alla riqualificazione dell’impiantistica sportiva e allo sviluppo e alla promozione della cultura, nonché alla concessione di mutui destinati a far fronte alle esigenze di liquidità correlate all’emergenza Covid-19 del mondo dell’associazionismo sportivo e delle società sportive dilettantistiche. Lo si apprende dal relativo comunicato stampa. “L’operazione di finanziamento, della durata di cinque anni, conferma la fattiva collaborazione tra le due istituzioni bancarie già avviata negli scorsi anni e si inserisce concretamente nell’alveo del continuo sostegno al tessuto economico e sociale italiano che da sempre la nostra banca porta avanti”, ha dichiarato Francesco Minotti, responsabile della Direzione Istituzionali enti e Terzo settore di Banco Bpm. “Questa operazione consente all’Istituto di reperire risorse da destinare al finanziamento delle infrastrutture sportive e culturali che rappresentano un settore strategico per lo sviluppo economico e la crescita sociale del paese”, ha aggiunto Graziano Graziaplena, responsabile del Servizio amministrazione e finanza del Credito Sportivo. (Com)