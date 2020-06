Frosinone: Ciacciarelli (Lega), mozione Fca del Pd ennesima presa in giro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Basta prese in giro. Ora servono i fatti. Il presidente del consiglio regionale Buschini ha il potere di invertire la rotta della crisi occupazionale del Lazio meridionale. Un anno fa chiesi un tavolo con i vertici Fca per capire quale fosse il piano industriale per il Lazio, perché spendere risorse pubbliche senza avere certezze sullo sviluppo occupazionale nella nostra regione non mi sembra rispettoso verso i cittadini". Lo scrive, in una nota, il consigliere della Lega in Regione Lazio Pasquale Ciacciarelli. "È necessario, quindi, - aggiunge - che all'approvazione della mozione di oggi, che non ho problemi a sottoscrivere, seguano i fatti: Zingaretti deve incontrare i vertici dell'azienda, i sindacati, le aziende dell'indotto come la Tiberina, ma anche altre che si trovano nel nord della provincia. Eserciterò tutta la mia pressione su chi governa questa regione, e non per una questione politica ma di dignità nei confronti dei cittadini della provincia di Frosinone".(Com)