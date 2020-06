Ue: commissario Vestager, investire di più nell'intelligenza artificiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea deve “investire molto di più” nell'intelligenza artificiale, “altrimenti non cambierà nulla” nel confronto con la Cina che intende assumere il primato mondiale nel settore. È quanto affermato dal commissario europeo alla Concorrenza, Margrethe Vestager, nel corso di un'intervista rilasciata oggi al quotidiano tedesco “Handelsblatt”. Vestager ha quindi commentato i piani dell'azienda di telecomunicazione cinese Huawei per una nuova versione di internet, che secondo “Handelsblatt”, si "fonda sul nazionalismo". A tal riguardo, il commissario europeo alla Concorrenza ha evidenziando di non essere intimorita dalle mosse di Huawei e ha aggiunto: “Anzi, mi incoraggiano a difendere e continuare a sviluppare il nostro sistema”. Secondo Vestager, “ciò che oggi sorprende di internet è che è aperto a tutti ed è davvero globale”. I piani di Huawei “rappresentano il contrario”. Vestager si è quindi detta “fiduciosa” che le politiche dell'Ue per il web troveranno “molto sostegno”. L'Ue è, infatti, a favore di una rete che “non solo consente ai ricercatori di collaborare a livello internazionale e alle aziende di operare sul piano globale, ma permette anche l'accesso digitale dei cittadini al nostro pianeta”. Per Vestager, “internet è attualmente organizzato in modo decentralizzato e non può essere controllato. Questo è esattamente ciò di cui abbiamo bisogno. Come europei, siamo abituati a gestire paradossi e dilemmi e a compensarli”. (Geb)