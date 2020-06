Milano: De Corato, bene vigili di quartiere in monopattino, ma sbagliati ubicazione e obiettivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore regionale alla sicurezza, immigrazione e polizia locale, Riccardo De Corato in merito all'avvio, oggi, del servizio degli agenti di polizia locale in monopattino nel Municipio 1 a Milano, dichiara in una nota: "Quello dei vigili di quartiere in monopattino è sicuramente un servizio utile. Tuttavia, come al solito, la sperimentazione è partita dal centro della città con obiettivo quello di controllare, ed eventualmente, in caso di irregolarità, sanzionare, le auto in sosta lungo le piste ciclabili, le corsie preferenziali e le zone pedonali". "Sarebbe stato più utile far partire questa sperimentazione da quartieri periferici della città, che ne hanno più bisogno del centro, come il Corvetto, Baggio, Quarto Oggiaro, Segesta, Giambellino, San Siro, dando agli agenti compiti di sicurezza e non solo quello di verificare la fruibilità di piste ciclabili e aree pedonali e di multare le auto, come è stato fatto adesso. Per esempio, - conclude De Corato - nella zona di Rogoredo, i vigili in monopattino potrebbero effettuare controlli del territorio per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti". (Com)