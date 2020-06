Fase 3: Mariani (M5s), società sportive allo stremo, Speranza dia via libera a sport da contatto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Felice Mariani, deputato del Movimento cinque stelle, segnala che "nonostante il parere negativo da parte del Comitato tecnico-scientifico, che è legittimamente comprensibile per le cautele dei cittadini, il ministro Speranza deve autorizzare quanto prima la ripartenza dello sport da contatto. Numerose società sportive - continua il parlamentare in una nota - sono infatti ad un passo dal collasso e non possono più accettare dilazioni, pena la morte delle stesse. E parliamo di un settore composto da circa 100 mila associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche, che dà lavoro a più di un milione di dipendenti e collaboratori e che, adesso, va aiutato e sostenuto". L'esponente del M5s aggiunge: "Da judoka ed ex campione olimpionico mi sono sempre battuto in Parlamento per tutelare le piccole realtà sportive, che considero una risorsa per il benessere dei cittadini e del Paese. Il mio impegno, però, in queste ore è ancora maggiore, data la drammaticità della situazione generata dalla pandemia. Per questo - conclude Mariani - invito il ministro Speranza ad ascoltare il grido di aiuto proveniente dalle società sportive". (Com)