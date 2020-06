Corruzione: Pesco (M5s) su Atm, subito verifiche su sicurezza, quadro agghiacciante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore milanese Daniele Pesco (M5S), presidente della Commissione bilancio del Senato, dichiara in una nota: "Condivido l'indignazione del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, sul quadro agghiacciante che sta emergendo dall'inchiesta sulla presunta tangentopoli della Atm. Ma penso sia indispensabile, visto quanto sembra essere accaduto, pensare alla sicurezza dei cittadini milanesi. Paolo Bellini, per la cronaca colui che avrebbe sempre fatto 'il pirla' (come si autodefiniva) con le aziende per intascarsi le mazzette, non è un semplice funzionario qualunque ma è responsabile, per fortuna ora sospeso, degli impianti di segnalamento e automazione delle linee 1,2, 3, 5 della metropolitana di Milano". "Segnalamento e automazione vuol dire anche sicurezza", sottolinea Pesco, "e lo stesso funzionario avrebbe consigliato alle ditte, da ciò che apprendiamo dalla stampa, di cancellare e ristampare sui cavi elettrici le scritte per falsificare il tipo di cavo. Ma ci rendiamo conto? La stessa persona, secondo le ipotesi dei pm, avrebbe influenzato tutte le gare degli ultimi due anni, e spadroneggerebbe da almeno 10 anni in azienda. Non voglio procurare inopportuni allarmismi, ma chi ci garantisce che gli impianti siano realmente in sicurezza? Si sta pensando di realizzare una campagna di verifica, almeno a campione su tutti gli impianti?". (Com)