Roma: Fassina (SpR), fare subito consiglio comunale straordinario su Centocelle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Centocelle, quartiere a sud di Roma, "ancora un episodio inquietante. Ormai, è un'escalation di intimidazioni violente al quartiere". Lo afferma in una nota Stefano Fassina consigliere di Sinistra per Roma e promotore di Roma ventuno. "Ieri -ricorda Fassina - è stata la volta di una brutale aggressione a un ristorante, dove sono stati colpiti proprietari e clienti. Non è ancora chiara la matrice, ma la gravità è evidente. Sono episodi intollerabili che incrinano la fiducia nel primato dello Stato e della legge. Tanto più in una fase segnata dall'emergenza sanitaria e economica. Le forze dell'ordine e la magistratura stanno intervenendo, ma il compito di chi amministra la città, di chi guida la Regione e di chi governa l'Italia è fare il massimo per dare risposte sul piano politico, economico e della sicurezza pubblica. Torniamo a chiedere - sottolinea Fassina -, come già facemmo dopo gli incendi alla Pecora elettrica e a Baraka bistrot, avvenuti nello stesso spicchio di territorio, un consiglio comunale straordinario su Centocelle. Con i comunicati o le presenze a riflettori mediatici accesi rischiamo di lasciar attecchire la rassegnazione". (Rer)