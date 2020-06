Speciale infrastrutture: Fidato (Sea), anno tremendo, nella crisi bruciati 20-25 milioni di utili al mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un anno "tremendo" dove a un certo punto i ricavi si sono azzerati e dove al mese, da quando si è presentata la crisi, si bruciavano 20-25 milioni di utili dell'azienda. Sono queste le conclusioni di Alessandro Fidato, Chief operating officer di Sea, in collegamento alla Commissione Territorio e Infrastrutture del Consiglio regionale della Lombardia. "Questo è un anno tremendo, preferisco non parlare di numeri, ma i primi mesi, da quando si è presentata la crisi, abbiamo bruciato 20-25 milioni al mese di utili dell'azienda, è stato quindi importante per noi rinegoziare tutte le linee di credito, che è stata una delle prime cose che abbiamo fatto nelle prime settimane della crisi, quindi la situazione è molto critica". "Il danno economico è pesantissimo - ha proseguito Fidato - i ricavi della Sea a un certo punto si sono azzerati, e noi gestiamo due aeroporti, abbiamo subito istituito un comitato di crisi per mettere in sicurezza l'azienda, abbiamo fatto tutta una serie di azioni tra cui chiedere la cassa integrazione, su cui la Regione ci ha dato una grossa mano, abbiamo ricontrattato tutti i contratti che avevamo in corso, dalle pulizie alla vigilanza, su tutto. Abbiamo anche rivisto i contratti su concessione che avevamo con diversi operatori". (Rem)