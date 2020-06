Speciale infrastrutture: Bellingardi (Sacbo) su trasporto aereo, tema forte sarà riconvincere passeggeri a volare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il tema forte sarà quello di riconvincere i passeggeri a volare, se non riusciamo a ricostruire una credibilità potrebbe essere davvero una sfida difficile ricostruire quel valore di prodotto che abbiamo perso". Lo ha dichiarato Emilio Bellingardi, direttore generale della Sacbo, in collegamento alla Commissione Territorio e Infrastrutture del Consiglio regionale della Lombardia. "Il sistema del trasporto aereo è il primo anello di una lunga catena valoriale che interessa migliaia e migliaia di posti di lavoro ed è che chiaro che gli aeroporti sono quelli più impattanti, e più del 90 per cento degli operatori degli aeroporti italiani ora sono interessati dalla cassa integrazione - ha aggiunto Bellingardi - il traffico nei mesi di lockdown si è praticamente azzerato, abbiamo tenuto aperto gli scali per le operazioni di emergenza, che per quanto riguarda Bergamo abbiamo potuto constatare quanto sia stato necessario anche per gli interventi urgenti relativi alla sanità, che ha determinato però dei costi fissi ineludibili e imprescindibili dal traffico, che sono legati a tutta una serie di certificazioni di presidio che rimangono in capo alle aziende di gestione. I vari decreti per sostenere il sistema economico e produttivo non hanno previsto interventi per ora per gli aeroporti". (Rem)