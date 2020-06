Speciale infrastrutture: Iran, presidente Rohani inaugura tre grandi progetti petroliferi e petrolchimici in diverse regioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Iran, Hassan Rohani, ha inaugurato in videoconferenza tre importanti progetti petroliferi e petrolchimici in diverse aree del sud, del centro e del nord-ovest dell'Iran. Lo riferisce l'agenzia stampa iraniana "Irna". I progetti riguardano un'unità di produzione di esano presso la raffineria Imam Khomeini di Shazand nel centro dell'Iran, l'oleodotto tra Goureh e Jask nel sud della Repubblica islamica che permetterà di aumentare la capacità di trasporto di greggio fino a un milione di barili al giorno e il complesso petrolchimico di Miandoab nel nord-ovest del paese. Rohani ha affermato che l'inaugurazione di questi importanti progetti in una fase di nuove sanzioni Usa tutelerà le esportazioni iraniane e aggiungerà una capacità di 500 mila litri alla produzione di carburante dell'Iran. (Res)