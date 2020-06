Speciale infrastrutture: Germania, accordo dirigenza Lufthansa-sindacato Ufo su piano austerità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Blocco dei licenziamenti per quattro anni, risparmi per oltre 500 milioni entro il 2023, sospensione degli aumenti salariali, riduzione di ore di volo e stipendi nonché taglio temporaneo dei contributi alle pensioni. È quanto prevede l'accordo sul piano di austerità della compagnia di bandiera tedesca Lufthansa, raggiunto dalla dirigenza della società con il sindacato Organizzazione indipendente degli assistenti di volo (Ufo). Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, il piano di risparmio risponde agli effetti che la crisi del coronavirus sta producendo su Lufthansa, società principale dell'omonimo gruppo che rischia di fallire a causa del crollo dei voli. “Con le misure adottate, la società può evitare licenziamenti per i 22 mila assistenti nel periodo della crisi”, ha comunicato Lufthansa. (Geb)