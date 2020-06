Speciale infrastrutture: Fs in India con Italferr per progettazione metropolitane Kanpur e Agra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fs italiane, con la sua società d'ingegneria Italferr e in partnership con la società spagnola Typsa, si è aggiudicata le attività di progettazione e supervisione lavori delle linee metropolitane di Kanpur e Agra, due delle più grandi città industriali nel Nord dell'India. Lo riferisce il gruppo Fs in una nota. Il contratto, siglato con Uttar Pradesh Metro Rail Corporation (UPmrc), ha una durata di cinque anni e un valore totale di oltre 43 milioni di euro - quota Italferr oltre 19 milioni di euro - e prevede la progettazione di quattro corridoi (lunghezza totale oltre 62 chilometri) fra Kanpur e Agra, che comprenderanno 57 stazioni e quattro depositi. Si tratta della commessa più importante di Fs italiane in India, con la quale si conferma leader non solo nel settore dell'alta velocità, ma anche nel panorama del trasporto pubblico metropolitano internazionale, diventando con Italferr uno dei player principali del mercato ingegneristico indiano. (Com)